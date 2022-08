Olimpija prva, Maribor zadnji, razlika pa že devet točk. Takšna je uvrstitev na lestvici po štirih krogih, potem ko so Ljubljančani na največjem slovenskem derbiju v Ljudskem vrtu premagali Maribor z 2:0. S tem je še poglobila krizo Maribora, medtem ko je Olimpija stoodstotna z 12 točkami in brez prejetega gola. Ljubljanski trener Albert Riera je gladko dobil taktični dvoboj z Radovanom Karanovićem, ki se mu stolček vse bolj trese, saj je doživel četrti poraz zapored.

Trener Maribora Karanović se je odločil za popolnoma enako začetno enajsterico kot v četrtek proti Helsinkom, kar se je zgodilo prvič v letošnji sezoni. Njegov tekmec na ljubljanski klopi Albert Riera je nasprotnika skušal presenetiti tako, da je imel v zadnji vrsti tri igralce, ko so napadali, in štiri, ki so branili. Ker je imela Olimpija šest vezistov, je v prvih 20 minutah prevladovala na igrišču s posestjo žogo, imela kontrolo, le do priložnosti ni prihajalo. Maribor je postal boljši, ko je zvezna vrsta zaigrala bolj agresivno in razkrila tudi ranljivost Olimpije na bokih, a je ob dveh priložnostih sijajno reagiral vratar Vidovšek. Ko so v 22. minuti po podaji Brnića vsi žogo že videli v mreži, je ubranil strel Vipotnika, dve minuti kasneje pa je s panterskim skokom izbil žogo pred prodirajočim Baturino. Mariborska obramba je pokazala letošnjo slabost ob prekinitvah in Olimpija je povedla v 36. minuti. Kvesić je izvajal kot, zviti Sešlar pa je bil ob strelu z glavo na prvi vratnici spretnejši in odločnejši ob nepazljivem Repasu.

V drugem polčasu je Maribor iskal gol za izenačenje, medtem ko je Olimpija brez težav ubranila minimalno vodstvo. Po uri igre je Karanović v igro poslal Kronavetra in Božića, kar je gostiteljem prineslo le rahlo prevlado, vendar si priložnosti ni priigral. Ljubljančani so potrpežljivo čakali na svojo priložnost in ko so napadli, je v vrstah Maribora zavladala panika, ki se je končala z golom v 79. minuti. Podajalec je bil znova Kvesić, strelec pa povsem osamljeni kapetan Elšnik, doma iz Zlatoličja v bližini Maribora. »Zavestno smo se postavili v obrambo. V prvem polčasu smo delali, kar smo morali. Če bi prvi zadeli, bi bilo vse drugače. Nerazumljivo je, da smo znova prejeli gol iz prekinitve. Zaslužena zmaga Olimpije. Smo v krizi, a menim, da se bo krivulja obrnila navzgor,« je povedal trener Maribora Radovan Karanović za Šport TV. »Dvanajst točk in brez prejetega gola veliko pove o značaju ekipe. S prihodom Riera se je naša igra zelo spremenila. Hitro smo sprejeli njegove zahteve, saj je najboljši trener v moji karieri,« je povedal vzhičeni kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. »Srečen sem, ker smo prišli po zmago in jo tudi dosegli, a še ničesar nismo osvojili. Uživamo v tem trenutku, a moramo še naprej trdo delati. Vesel sem, ker znova nismo prejeli gola,« je dodal Albert Riera.

Radomlje še naprej neporažene

Potem ko je Tabor za zmago z 1:0 proti Celju zadetek dosegel z igralcem manj (strelec Stanković v 84. minuti), so v mini derbiju Ljubljanske kotline Domžale v Šiški z golom Durdova premagale bledi Bravo z 1:0. »Tekmecu nismo znali vsiliti svojega ritma. Na nizek blok gostov smo bili premalo konkretni, saj smo prepočasi razmišljali o podaji za njihovo zadnjo linijo. Enostavno nismo znali prebiti bunkerja in to je šola za nas,« je bil jasen trener Brava Dejan Grabić, ki ga je zmotilo valjanje igralcev Domžal v zaključku tekme, ko so kradli čas, zato je sodnik Obrenović tekmo podaljšal za deset minut. Domžale so zasluženo prišle do prve zmage v sezoni. »Po prejetih golih na dveh tekmah v zadnji minuti in težki poškodbi Slobodana Vuka na treningu v petek smo bili v slabem psihološkem momentu. Taktiko smo prilagodili tako, da smo bolj zaprli poti do našega gola. Edini cilj so bile tri točke,« je pojasnil trener Domžal Simon Rožman. ​Radomlje so še naprej neporažene in na drugem mestu na lestvici, potem ko so doma s srčno igro remizirale z Muro 1:1. Radomljani so bili boljši v prvem polčasu, ko so povedli z golom Hadžića. Mura, ki je z igro razočarala v prvem polčasu, je rešila točko z golom Klepača. Jutri ob 20.15 bo zadnja tekma med Gorico in Koprom.