Do 20. avgusta je treba s pogorišča odstraniti okoli pet tisoč kubičnih metrov drevja, ki so ga posekali med gašenjem požara, da bi preprečili preskakovanje ognja in omejili njegovo širjenje. To drevje, ki leži ob prometnicah in požarnih presekah, predstavlja novo grožnjo za požar. Foto: STA