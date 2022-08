Čeprav dejstvo, da je močno pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca, brez večine nosilcev, v Celju po četrtkovi zmagi proti Nizozemski v soboto na drugi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom premagala še Črno goro, nikakor ni »kar tako«, je glavna tema slovenske košarke še naprej povratek v izbrano vrsto njenega najboljšega strelca na vseh tekmah v zgodovini – Gorana Dragića. S čimer so še dodatno zrasli apetiti ljubiteljev košarke in vseh drugih spremljajočih, vseeno pa se zdi, da gredo številni, ki zdaj že kar kot obvezo postavljajo ubranitev naslova evropskih prvakov, malce prehitro malce predaleč – evropsko prvenstvo bo letos namreč močno, kot že dolgo ne. Je pa jasno, da bo Slovenija imela, če le ne bo poškodb, izredno kakovostno reprezentanco, s katero bo tokrat zagotovo v najožjem krogu favoritov za kolajne in tudi za naslov – kar denimo na zadnjem prvenstvu ni bila, pa vemo, kako se je končalo.

Kakor koli, da se v reprezentanco ni vrnil za to, da bi po naslovu prvaka zdaj osvojil peto ali šesto mesto, je poudaril tudi Goran Dragić, ki pa je smelo, tako kot pred evropskim prvenstvom 2017, napovedal, da je prvi cilj na EP v Nemčiji polfinale. »Želim si kolajne, zavedam pa se, da bo tokrat cel kup reprezentanc lahko računalo na svoje najboljše igralce, zato je krog kandidatov za odličja zelo širok. Naš cilj je polfinale, ena zmaga od tu dalje pa pomeni medaljo,« je povedal novopečeni košarkar kluba lige NBA Chicago Bulls in dodal, da bo njegova vloga drugačna kot na zadnjem prvenstvu, ko je bil nesporni vodja moštva: »Zdaj ta vloga pripada Luki Dončiću. Če sem bil prej Batman, bom zdaj Robin. Sicer pa bo tudi tokrat ključno, kar je bilo tudi na prejšnjem evropskem prvenstvu – da smo imeli razdeljene vloge v ekipi in se je vsak držal pravil igre. Do naslova smo prišli z dobrimi odnosi v ekipi, to je na takšnih tekmovanjih odločilni faktor in verjamem, da lahko to ponovimo.«

Tako kot že četrtkovo zmago proti Nizozemski, si je Dragić seveda tudi sobotno proti Črni gori v živo ogledal v celjski dvorani Zlatorog in se vnovič lahko prepričal, da se za prihodnost slovenske košarke ni bati. Reprezentanca je brez njega, Luke Dončića, Vlatka Čančarja, Mika Tobeyja in Eda Murića namreč suvereno premagala nasprotnika, tudi udeleženca letošnjega EP, saj je bila večji del tekme v vodstvu z dvomestnim številom točk razlike, edini padec v igri pa doživela v tretji četrtini, ko so gostje tudi edinkrat na tekmi povedli, pa še to le za točko. In ko smo že pri dvomestnih številkah – o izjemno kolektivni igri Slovenije priča tudi dejstvo, da ni niti en košarkar dosegel dvomestnega števila točk in da se je med strelce vpisalo kar 13 košarkarjev. »Nepričakovan padec smo imeli v tretji četrtini, ko smo se zapletali v napadu in namesto, da bi to reševali z dobro obrambo, vse skupaj želeli rešiti z divjanjem v napadu. Veseli pa me, da smo znali priti ven iz te črne luknje in da smo z veliko mero borbenosti in potrpežljivostjo v napadu znali obrniti tekmo na način, kot se je končala,« je po tekmi povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je po prvem delu priprav zožil igralski kader in se zahvalil Robertu Jurkoviću, Saši Cianiju, Binetu Prepeliču in Luki Ščuki. V reprezentanci je tako zdaj 16 igralcev, na EP pa jih bo odpotovalo dvanajst.

Po dnevu počitka bodo slovenski košarkarji s pripravami nadaljevali že jutri, naslednji prijateljski tekmi, takrat že v polni postavi, pa jih čakata konec tedna v Carigradu, in sicer v petek ob 19.30 proti Turčiji in v soboto ob 19. uri proti Ukrajini.