Nogomet ima v Kamniku več kot 100-letno tradicijo, Športni park Virtus pa neizkoriščen potencial za ureditev športno-rekreativnih površin. Investiranje v športno infrastrukturo se zagotovo povrne, če je le-ta namenjena delu z mladimi. Kot je nedavno povedal kamniški župan Matej Slapar, bo občina nadaljevala z investiranjem v izgradnjo in prenovo športno-rekreativnih površin, in sicer z izgradnjo peš in kolesarskih poti, izgradnjo športnih igrišč na podeželju ter izvedbo nadkritja olimpijskega bazena ter izgradnjo Športne dvorane Kamnik. »Kamniškim otrokom in staršem je potrebno zagotoviti kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa in udejstvovanja v športu v domačem okolju, zato investiramo v prenovo športne infrastrukture,« je povedal župan in dodal, da so se s projektom prenove športnega parka Virtus - Ureditev velikega nogometnega igrišča z umetno travo prijavili na razpis Fundacije za šport RS in razpis Nogometne zveze Slovenije. »S projektom smo bili na obeh razpisih uspešni in sicer smo v okviru Fundacije za šport upravičeni do 45.210 evrov, Nogometna zveza Slovenije pa bo projekt podprla v višini 40.000 evrov. Celotna vrednost investicije znaša preko pol milijona evrov.«

Igrišče z umetno travo

S pripravo idejne zasnove so na občini pričeli že lani, celotno prenovo pa razdelili na več faz. Prva faza tako zajema ureditev velikega nogometnega igrišča v igrišče z umetno travo. Jeseni je bila pripravljena projektna dokumentacija, na podlagi katere so februarja izpeljali javni razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. V začetku aprila so na gradbišču zabrneli gradbeni stroji ter pričeli z deli prenove velikega nogometnega igrišča. »Kamniški nogometaši na dodatne vadbene površine čakajo že vrsto let, saj razen glavnega igrišča na stadionu Prijateljstva v Mekinjah nimajo ustreznih površin za trening in izvedbo tekem mlajših selekcij. Z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z umetno travo, želimo mladim nogometašem zagotoviti kakovostne in primerljive pogoje za trening in izvedbo tekem kot jih imajo nogometaši v sosednjih klubih. Z izboljšanjem športne infrastrukture in izboljšanjem pogojev bomo čim več kamniškim nogometašem omogočili kakovosten trening v domačem okolju, naš cilj je, da jih čim več igra v modrem dresu s kamniškim grbom,« je povedal kamniški podžupan Bogdan Pogačar, ki je kot vodja investicije bdel na ureditvijo parka.

Športni park Virtus zaradi svoje lege ob reki Kamniški Bistrici in dobre prometne povezave ter prostorskih možnosti za umestitev dodatnih površin ponuja izjemne možnosti za ureditev sodobnega športnega parka. »Ker Kamnik takšne površine preprosto potrebuje za razvoj športa, smo preverili, kje bi bilo najprimerneje in najhitreje možno umestiti veliko nogometno igrišče z umetno travo,« je povedal Pogačar in zagotovil, da so se za ureditev igrišča z umetno travo na Občini Kamnik odločili zaradi potreb kamniškega športa, v tem primeru nogometa in ne na podlagi želja nekaterih posameznikov.