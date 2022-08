V začetku avgusta so bili žarometi na rdeči preprogi berlinske premiere filma Bullet Train uprti v zvezdnika Brada Pitta. Ta se je odločil, da se pred fotografskimi bliskavicami sprehodi oblečen v kilt, na novinarska vprašanja glede modne izbire pa je preprosto odgovoril: »Vetrič, vetrič.« Britanski smetar Lee Moran ni bil del rdeče preproge, a je vseeno naredil pomemben vtis, ko je prišel na delo oblečen v dobro vidnem oranžnem kiltu. Zdravnik je Morana namreč opozoril, da zaradi zdravstvenih in varnostnih razlogov ne more nositi kratkih hlač. Ker se je moral na delu soočiti z močnim vročinskim valom, se je odločil za krilo, ki sicer ni predpisano kot delovna uniforma, a ga je rešilo pred potenjem na predelu zadnjice.

Oblečeni v krilo iščejo pozornost

Eden največjih zagovornikov vse prej kot klasičnega moškega sloga je Harry Styles. Do zdaj smo lahko spremljali kar nekaj njegovih nenavadnih modnih eksperimentov, od kombinezona z bleščicami do krila na naslovnici revije Vogue. Pop zvezdnik, nekoč član fantovske skupine One direction, je danes tako dominanten v kulturi modnega oblačenja, da so na teksaški državni univerzi celo ustvarili tečaj, posvečen njegovemu stilu.

Na vprašanje, ali se bodo krila torej počasi pridružila klasični moški garderobi, le ni tako preprosto odgovoriti. Jay McCauley Bowstead, predavatelj kulturnih in zgodovinskih študij na Univerzi za umetnost v Londonu, je poudaril, da ko iščejo modne trende na rdeči preprogi prireditve Met Gala in na naslovnicah revije Vogue, si mnoge zvezdnice in zvezdniki želijo pridobiti publiciteto z izbiro oblačil, ki pritegnejo pozornost. »Pričakuje se, da bo obleka, ki jo nosi zvezdnik, igralec ali glasbenik, pod drobnogledom,« je dejal McCauley Bowstead. »Torej ni nobenega razloga, da si ne bi želel pritegniti pogledov, sploh glede na to, da je pridobivanje pozornosti tudi neke vrste njegova naloga.«

Krilo na moškem še vedno tabu

A četudi je motivacija slavnih za nošenje kril in oblek le pritegovanje pozornosti, še vedno obstaja kulturni podtok, ki moške spodbuja k takim izbiram. Pri odmikanju od nadvlade večernega suknjiča kot moške formalne obleke tudi med navadnimi ljudmi srečujemo primere bolj »androginih« načinov oblačenja. »In kljub dejstvu, da večina ljudi na ulici ne nosi takih oblačil, še ne pomeni, da je njihovo predstavljanje na modni brvi ali na naslovnicah revij, ki se zdijo zelo avantgardne, nesmiselno. Lahko bi zagovarjali, da predstavljajo nekakšen upor ali simbolično izpodbijanje prevladujočega moškega sloga,« je pojasnil McCauley Bowstead. »In tako izpodbijanje še vedno naleti na močan odpor.«

Obstaja razlog, da je Lee Moran pritegnil pozornost medijev, ko je prišel na delo v kiltu. Moški v krilu je še vedno velik družbeni tabu. »Velika večina moških, vključno z mano, se v krilu ne bi počutilo udobno,« je dejal McCauley Bowstead. »O sebi menim, da imam zelo napredne poglede na spol in da delujem v gejem zelo prijaznem in liberalnem kontekstu. A vseeno ne bi nosil krila.«

Oblikovanje moškosti skozi zgodovino

Pomembno pa si je zapomniti, da krila in bleščice današnjih androgino oblečenih zvezdnikov niso sama po sebi moška ali ženska. Razstava Fashioning Masculinities, ki je na ogled v londonskem Muzeju Viktorije in Alberta, obiskovalcem predstavi zgodovino moških oblačil skozi čas. Medtem ko sta v zadnji sobi razstavljeni obleka, ki jo je Billy Porter nosil na podelitvi zlatih globusov 2019, in indigo obleka Harryja Stylesa, obiskovalci vidijo širšo definicijo moških oblačil v zgodovinskih oblekah. Od uvedbe rožnatega odtenka v moških oblačilih do nabranih regentskih oblek, medtem ko del razstave, poimenovan Overdressed, pokriva širok spekter stilov in časovnih obdobij. »Overdressed je kot čudovita škatla za oblačenje, kjer pokrivamo videze iz 18. stoletja in prekrasne portrete z videzi iz šestdesetih let prejšnjega stoletja ter sodobno modo, da proslavimo trenutke v zgodovini, ko so moška oblačila sprejela barve in dekoracije,« je pojasnila Rosalind McKever, sokustosinja razstave, in dodala, da so se želeli usmeriti v to, kako so zgodovinska moška oblačila vplivala na sodobna ženska oblačila. »Čudovit primer tega je ženski plašč oblikovalca Giannija Versaceja, ki ga je navdihnila slika iz naše zbirke iz zgodnjega 17. stoletja, na kateri vidimo suknjič in zelo široke hlače, ki jih je Versace na novo interpretiral kot tesno oprijet suknjič in veliko krilo,« je povedala McKeverjeva.

Moškega, ki nosi krilo, širša okolica še danes povezuje z estetiko homoseksualcev. Tako zelo, da so Harryja Stylesa včasih obtoževali, da s svojimi modnimi odločitvami prikriva svojo spolno usmerjenost. Dr. Justin Bengry, predavatelj zgodovine o homoseksualnosti na Goldsmiths Collegeu v Londonu, meni, da se moramo izogniti definicijam homoseksualnosti in sprejeti eksperimentiranje ljudi, kot je Harry Styles. »V našem obdobju, kraju in kulturi se ponašamo z neverjetno zgodovino spolne raznolikosti in pretočnosti. Ta zgodovinska resničnost naše gejevske preteklosti bi nas morala navdihniti, da razmislimo o možnosti homoseksualne sedanjosti, v kateri se ljudem, ne glede na to, ali so slavni ali ne, ni treba opredeljevati z oznakami, ki jih izberemo zanje,« je razpredal. Hkrati je ugotavljal, da če upoštevamo množico Stylesovih oboževalcev (večinoma so to mlade ženske), njegov status privlačnega lika pomaga spreminjati dojemanje v heteroseksualni skupnosti. »Obstaja veliko mladih žensk, ki jih očitno privlači ta mehkejša predstava moškosti,« je še komentiral Bengry.

Seveda pa ne moremo govoriti, da gre pri nošnji krila ali kilta za trend letošnjega ekstremno vročega poletja. Že od pomladi 2018 postajajo namreč moška krila vse bolj priljubljena na modnih brveh, največ zaslug za to pa je pripisati prav modnemu oblikovalcu Thomu Brownu. Slednji je v mini krila oblekel skoraj vse manekene, ki so nosili oblačila z njegovim podpisom na modnih brveh, na Lystovem seznamu desetih najbolj vročih oblačil v letu 2021 pa je tudi Brownovo krilo za moške.