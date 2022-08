Tobija Hudnik, kitarist in skladatelj: Še vedno na poti osebnih spoznanj

Inštrumentalist in skladatelj Tobija Hudnik trenutno živi in deluje v Berlinu, ujeli smo ga te dni ob njegovem rezidenčnem koncertu v Kino Šiška v Ljubljani. Koncert je sodil v cikel Re_humanizacija, ki ga v koprodukciji s Kinom Šiška organizira Inštitut.abeceda. Pri inštitutu je Hudnik to leto tudi rezidenčni umetnik programa FORUM II.. Ob očetu violončelistu in materi pianistki »se je doma vedno pelo in igralo«, kot pravi, zato je imel možnost poprijeti za marsikateri inštrument. Pri štirih letih se je učil violine, vmes igral klavir, nato se je navdušil nad električno kitaro, odšel v uk klasične kitare, zatem pa pristal na oddelku za jazz ljubljanskega konservatorija. Vajen širokega zornega pogleda na glasbo je kmalu začel tudi skladati ter glasbo povezovati z drugimi mediji. Danes je vodja studia unidad.salgan za improvizirano in sodobno glasbo, ki deluje v Berlinu.