Med Slovenci je vrsto let vladalo celo ustno sporočilo, da se splača zavarovalnico, tudi če smo jo v nesreči odnesli nepoškodovani, pretentati, in sicer s hlinjenjem poškodbe v vratu. Če boste predložili verodostojne dokumente in to storili le enkrat, je možnost, da boste pretentali zavarovalnico, precejšnja. Veliko je odvisno od pozornosti pravnika, ki zadevo obravnava in tudi od računalniških programov, ki poročajo o nenavadnih okoliščinah. Odločilna pa je vloga zdravnika, ki vas je na urgenci pregledal. Če bo obravnavo vzel z levo roko in bo brez preizkusa, s katerim bi ugotovil stopnjo bolečine, napisal v izvid, da vas boli vrat, je verjetnost, da boste dobili dokaz o poškodbi in posledično odškodnino, velika. Konec koncev zdravniki niso policisti, zato ni njihov posel, da bi se z morebitnim hlinjenjem poškodb še posebej ukvarjali. Toda v zadnjih letih se je sodna praksa obrnila v smer, da je pri nizki naletni hitrosti malo verjetno, da pride do poškodb, zato tožniki na sodišču praviloma pogorijo.

Mnogi se sploh ne zavedajo, kaj s tem, ko ogoljufajo zavarovalnico, storijo. Dejstvo je, da so vse premije zavoljo goljufij praviloma višje za vse zavarovance, tudi poštene, še huje pa je, da tovrstno goljufijo po nekaterih raziskavah organizacije za obvladovanje prevar stori kar 82 odstotkov ljudi, ki prej še ni bilo obsojenih. Razlog je enostaven: če ogoljufaš zavarovalnico, je to kot zločin brez žrtve, podobno kot če ogoljufaš finančno upravo ali državo nasploh. Zavarovalnica pač ni žrtev z obrazom, imenom in priimkom. Moralni zadržki tako odpadejo, sla po denarju pa je še bolj izrazita. Ljudje pogosto sploh ne želijo namerno povzročiti škode, dostikrat zgolj začutijo, da imajo prilo​​žnost, da iztržijo še nekaj več in škodo potencirajo. So na primer na bolniški dlje časa in posledično prejmejo višjo odškodnino. A to seveda niso tipični kriminalci.

Če goljufaš in te prvič ne dobijo, je motivacija za ponovitev toliko večja. Dobiš občutek, da se ti nič ne zgodi, če kršiš zakon in začneš ponavljati kriminalno dejavnost. Toda zavarovalnice so na te ljudi pozorne in tudi, če goljufa prvič ne dobijo, se potrudijo, da ga bodo pri ponovitvi dejanja zagotovo. Ključno pa je, da v javnosti ne vlada občutek, kot da se s tem problemom ne ukvarjajo. Tudi zato se je o problematiki zavarovalniških goljufij potrebno pogovarjati na glas, mogoče se nekdo, ki želi stopiti na drugo stran zakona, premisli, ker ve, da bo zavarovalnica nanj pozorna. Predvsem pa: veliki brat opazuje vse nas...