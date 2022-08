Potem ko je prejšnji teden marsikoga presenetila novica iz Češke, kjer so se odločili enega izmed kriminalcem zaseženih ferrarijev (model 458 italia letnika 2011) malenkost predelati in ga ima zdaj že v uporabi tamkajšnja policija, ki bo z njim lovila nepridiprave na avtocestah, smo se za hip spomnili šele pred kratkim ustanovljene slovenske prometne policije, pri kateri se kakšnega takega primerka zagotovo tudi ne bi branili.

A kot nalašč je skoraj istočasno odjeknila vest, da se njen obseg, še preden je sploh zadihala s polnimi pljuči, močno zmanjšuje. Vrhunec voznega parka tako ostajata dva primerka BMW M550i xDrive, ki se sicer lahko pohvalita z izjemnimi lastnostmi (4,4-litrski motor V8 z močjo 390 kilovatov oziroma 530 konjev, pospešek do stotice v 3,8 sekunde), vseeno pa seveda ne dosegata atraktivnosti ali eksotičnosti nekaterih policijskih avtomobilov, ki jih lahko srečamo drugod po svetu, tudi v naši soseščini in bližini.

In če smo že omenili Češko in ferrarija – pri tamkajšnji policiji so pojasnili, da so avto, ki je bil prej, kakopak, značilne rdeče barve, preuredili za okrog 12.000 evrov, kar je precej ugodneje, kot bi denimo odšteli za policijsko škodo scalo. »Uporabljal ga bo oddelek za posebni nadzor, vozili pa ga bodo samo posebej usposobljeni policisti. Z njimi bodo lovili tatove ukradenih avtomobilov, preprečevali ilegalne cestne dirke in se sploh lažje zoperstavili najagresivnejšim kriminalcem na čeških cestah,« je med drugim povedal vodja češke prometne policije Jiri Zly. Prav ilegalne cestne dirke so namreč na Češkem velik problem, ferrari 458 italia pa bo kos tudi najhitrejšim, saj lahko doseže hitrost 320 kilometrov na uro.

Italijani z bogato zgodovino

Če je na Češkem vse skupaj velika novost, imajo medtem precej več, zagotovo največ izkušenj s superšportnimi avtomobili v voznem parku evropskih policij v sosednji Italiji. Vse skupaj se je pri njih namreč začelo že v 60-ih letih prejšnjega stoletja: zgodba pravi, da so takrat vodilni možje enega izmed najboljših voznikov pri policiji Armanda Spataforo vprašali, kakšen avtomobil bi rabil, da bi lahko držal ritem s kriminalci. »Le kaj bi lahko bilo boljšega kot ferrari?« jim je menda odgovoril, ni pa pričakoval, da ga bo resnično tudi dobil. A leta 1963 je rimska policija dejansko dobila v uporabo dva ferrarija 250 GTE (3-litrski motor V12, 179 kW/243 KM), od katerih so enega zelo hitro uničili, drugega pa so Spatafora in še trije kolegi (vsi štirje so se udeležili nekajdnevnega urjenja v slovitem Maranellu) uporabljali še šest let, v katerih je postal nesporna legenda.

Tudi v zadnjih letih se italijanska policija in njene različne enote lahko pohvalijo s številnimi atraktivnimi avtomobili, kot je denimo lotus evora S ali pa lamborghini huracan, ki je pred leti zamenjal še enega lamborghinija, gallarda, ki so ga v uporabo prejeli leta 2009, zdaj pa je na ogled v muzeju policijskih avtomobilov v Rimu. »Gallardo je z nami prevozil 150.000 kilometrov, kar dokazuje, kako dober avto je to, rešil pa je ogromno življenj,« je ob menjavi povedal takratni italijanski notranji minister Marco Minniti. In če se sprašujete, zakaj bi tak avto rešil ogromno življenj – italijanska policija ga je (in temu namenu zdaj služi tudi hurracan) v prvi vrsti uporabljala za nujen transport organov za transplantacijo ali zalog krvi na prizorišča prometnih nesreč. Le redko, v primeru ekscesnih prekoračitev hitrosti, pa so ga uporabljali (in ga uporabljajo) tudi za lovljenje divjakov.

Dubaj pred vsemi

No, čeprav se z nekaterimi nenavadnimi policijskimi avtomobili lahko pohvalijo tudi drugod po svetu (v Angliji so krajši čas denimo uporabljali v policijske barve oblečenega rolls-royca ghosta, pa denimo forda mustanga in celo capara T1, v Nemčiji BMW i8, na Japonskem lexusa LC500 in v ZDA nekatere slavne »mišičaste avtomobile«), je glede policijskega voznega parka nekaj posebnega zagotovo Dubaj, kjer so se tamkajšnje enote pobližje spoznale z domala vsemi superšpotnimi avtomobili zadnjega obdobja. Leta 2013 so kot prvega v svojo garažo zapeljali lamborghinijia aventadorja, odtlej pa med drugim avtomobile znamk Porsche, Ferrari ali Bentley ter celo takšna dragulja, kot sta aston martin one-77 (številka 77 pomeni, da so jih izdelali v omejeni seriji 77 primerkov) ali nedvomni »zastavonoša« dubajskih policijskih avtomobilov bugatti veyron, ki do stotice pospeši v 2,5 sekunde in doseže najvišjo hitrost neverjetnih 407 kilometrov na uro. »S takšnimi avtomobili se ne želimo postavljati, temveč turistom pokazati, kako prijazna in prijateljska je pri nas policija in da ves čas gledamo na to, kako bi se lahko bolj povezali z ljudmi. Poudarili bi tudi, da tudi najdražje avtomobile vozijo tudi policistke, ne le policisti,« so povedali pri dubajski policiji.

Je pa treba dodati še nekaj – ker se, vsaj v Evropi, bliža čas, ko bomo lahko kupovali le še električne avtomobile, ni čudno, da ti že dobivajo svoje mesto v nekaterih voznih parkih policij. Policijske tesle tako niso več nič posebnega, Angleži pa so denimo že vključili tudi forda mustanga mach-e. In ko smo že pri Angležih – najobsežnejši vozni park električnih vozil imajo v grofiji Gloucestershire, in sicer preko 70 takšnih avtomobilov, bolj kot po tem pa so zasloveli s tem, da so njihovi policisti z omenjenimi avtomobili že večkrat obstali na cesti – ker so se jim izpraznile baterije.