Res ni tako zelo težko, rešuje pa življenja

Prostovoljni gasilec PGD Dolnji Logatec Anže Albreht je junija 2013 skočil iz gasilskega tovornjaka, ki je bil na nujni vožnji in se je po avtocesti prebijal do prometne nesreče. V polni bojni opremi je tekal od tovornjaka do tovornjaka in voznike milo prosil, naj se vendarle umaknejo, da bo šlo lahko mimo gasilsko vozilo in za njim še rešilec. Pomagat udeleženim v nesreči! Ko je končno prispel do kraja nesreče, je bil popolnoma izmozgan. In je s kolegi začel pomagati. Posnetek tega boja z nevestnimi vozniki je postal viralen. Anže Albreht je postal eden od junakov slovenskih cest, ustanovil je Zavod Reševalni pas, se začel povezovati z uradnimi institucijami, odgovornimi za varnost prometa pri nas, in k ozaveščanju o pomenu ustvarjanja reševalnega pasu pritegnil še kopico somišljenikov, prostovoljcev. Objave posnetkov zgledno ustvarjenih reševalnih pasov, še bolj pa tistih, na katerih se vozniki še vedno ne razvrščajo pravilno, na družbenih omrežjih še vedno pritegnejo ogromno zanimanja.