Da bi razrešili to dilemo, ali brezplačni tamponi rušijo enakopravnost spolov v Podalpju, ženska sekcija uredništva N. N. predlaga rdeči referendum, ki bi imel kviz vprašanje. In sicer: »Ali podpirate brezplačne: a) tampone in vložke, b) tampone, vložke in moške britvice, c) tampone, vložke, moške in ženske britvice ter zakon o obvezni uporabi dezodoranta na javnih prevoznih sredstvih?« Kajti le v zadnjem primeru bi bila resnično dosežena higienska enakopravnost.