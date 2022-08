O njej smo razmišljali kot o stari gospe

V Jurovskem Dolu blizu Lenarta je še do pred nedavnim stala vsaj 200 let stara hiša iz lesa in ilovice. V okviru delavnice Naprej k zemlji so se od nje poslovili in jo razstavili na enak način, kot je bila nekoč zgrajena – brez elektrike in modernih orodij, zgolj z lastnimi rokami.