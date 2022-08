Gajser je na Švedsko prišel kot prepričljivo prvi v seštevku elitnega razreda MXGP in bi lahko, če bi se vse obrnilo v njegov prid, morda že danes potrdil naslov prvaka. Ta scenarij se sicer ni uresničil, za praktično predčasno potrditev bi moral imeti po današnji dirki vsaj 150 točk prednosti.

V prvi vožnji je bil najbližji zasledovalec v sezoni boljši, Seewer je z drugim mestom in 22 točkami tako pred četrtim Gajserjem zaostanek v seštevku sezone zmanjšal za štiri točke. V prvi vožnji Gajser sicer ni bil kos najboljši trojici, poleg Francoza Maxima Renauxa in Švicarja je bil celotno vožnjo pred njim tudi tretji Nizozemec Glenn Coldenhoff.

Bolje se je odrezal v drugi vožnji, ko se je hitro prebil na drugo mesto, v taktični vožnji, kjer se vrstni red ni veliko spreminjal, pa je tam tudi ostal. Seewer je bil na prvem mestu, ker pa je Renaux po padcu odstopil, je imel odprto pot do skupne zmage na dirki. Tretji je tej vožnji je bil Francoz Romain Febvre.

Takšen razplet je pomenil skupno zmago na dirki za Seewerja in 47 točk, Gajser pa jih je kot drugi dobil 40. Tretji je dirko v Uddevalli končal Coldenhoff.

V SP ima zdaj Gajser 645 točk, Seewer 530, tretji je Španec Jorge Prado s 496. Odločitev o svetovnem prvaku bo tako najverjetneje padla že naslednji teden v finskem Hyvinkääju.

V šibkejšem razredu MX2 je slovenski dirkač Jan Pancar osvojil deveto mesto in novih 24 točk za SP, potem ko je bil 12. v prvi vožnji in šesti v drugi. Slavil je Belgijec Jago Geerts pred Francozom Tomom Viallejem in Nemcem Simomonm Längenfelderjem. V SP vodi Geerts s 637 točkami, Pancar je 12. z 224.