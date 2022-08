Na mejnih prehodih je čakalna doba za voznike osebnih vozil - na Gruškovju do pol ure pri vstopu in izstopu iz države, na Starodu od ene do dveh ur pri izstopu ter na mejnem prehodu Jelšane do pol ure pri vstopu in do ene ure pri izstopu iz države. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil čakajo od ene do dveh ur pri vstopu v državo ter do pol ure pri izstopu, vozniki tovornih vozil imajo čakalno dobo dveh ur pri vstopu v državo.

Danes, med 8. in 22. uro, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim. Med Novimi Jaršami in Zadobrovo promet proti Zaloški poteka po dveh zoženih pasovih.

Zaradi del je popolna zapora regionalne ceste Postojna-Rakov Škocjan, pri Ravbarkomandi je do nadaljnjega odpovedana zaradi požarne ogroženosti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si