Transformational Travel Council ob letošnjem dogodku Transcend 22 izpostavlja pomen povezovanja, sodelovanja in trajnostne preobrazbe turizma, so ta teden navedli v Slovenski turistični organizaciji (STO). STO s partnerskim sodelovanjem pri dogodku krepi prepoznavnosti in ugled Slovenije kot trajnostni zavezane destinacije ter vzpodbuja hitrejše okrevanje in krepitev turističnega sektorja, so dodali.

Konferenca bo potekala med 9. in 12. oktobrom, udeležilo pa se je bo 100 tujih in slovenskih predstavnikov turistične industrije - organizatorjev potovanj in turističnih agencij, predstavnikov medijev in strokovnjakov potovalne industrije. Konferenca izpostavlja pomen vloge turizma kot katalizatorja pozitivnih sprememb v svetu.

»Transformational Travel Council je partner, katerega aktivnosti podpirajo vizijo trajnostnega turizma Slovenije. Konferenca bo odlična priložnost, da Slovenijo predstavimo globalnemu občinstvu in izpostavimo ključne korake, ki smo jih naredili, da postanemo ena najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, « je najavo dogodka pospremila direktorica STO Maja Pak. »Veselimo se sodelovanja s člani potovalne industrije z vsega sveta, ki so zavezani trajnosti, da bi tako s potovanji našli rešitve in ustvarili pozitivne spremembe,« je dodala.

STO se bo v okviru konference še posebej povezala s prisotnimi tujimi mediji, aktivno pa se bo vključila tudi pri dveh delavnicah, namenjenih snovanju inovativnih doživetij, so še navedli na STO.