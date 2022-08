Močan veter v Medvodah odkrival strehe, na country festivalu ob Zbiljskem jezeru po zraku letela dva šotora

Popoldne so dele Slovenije zajele plohe in nevihte. Območje občine Medvode je okoli 14. ure zajelo neurje z močnim vetrom, ki je delno odkril strehe sedmih objektov in podrl več dreves. Uprava za zaščito in reševanje je zabeležila 11 dogodkov s tega območja. Hud naliv in močan veter nista prizanesla niti največjemu country festivalu pri nas, ki poteka ob Zbiljskem jezeru.