Varovanci Jürgena Kloppa so bili v prvem polčasu slabši tekmeci in so se zasluženo znašli v zaostanku, ko je v polno zadel srbski ostrostrelec Aleksandar Mitrović.

V drugem delu pa je nemški strateg v igro poslal novinca Darwina Nuneza, ki je poživil igro podprvakov, ki so imeli v drugem delu kar nekaj lepih priložnosti. Urugvajec je v 64. minuti po asistenci Muhameda Salaha s strelom s peto poskrbel za izenačenje, toda v 72. minuti so domači spet vodili, Mitrović je dosegel še en gol, tokrat z bele točke. Pred tem je Virgil Van Dijk v kazenskem prostoru storil prekršek prav nad Srbom.

A Liverpoolčani so še enkrat odgovorili, v 81. minuti je z veliko mere sreče spet udarila naveza Nunez/Salah, končni izid je postavil Egipčan, ki je od Nuneza odbito žogo pospremil v mrežo.