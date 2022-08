Kitajske oborožene sile v današnjih manevrih med vajami okoli Tajvana izvajajo »simulacijo napada na glavni tajvanski otok«, je po navedbah dpa sporočila tajvanska vojska.

Tajvansko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da v bližini otoka delujejo številna kitajska vojaška letala in ladje. Nekatera med njimi so prečkala neuradno sredinsko črto vzdolž Tajvanske ožine, ki ločuje celino in otok ter jo obe strani večinoma spoštujeta.

Tajvanska vojska je v odgovor na kitajske manevre angažirala letala, poslala opozorila po radiu in mobilizirala sisteme protiraketne obrambe, ki sledijo kitajskim vojaškim letalom.

Tajvanski zunanji minister Joseph Wu je po navedbah dpa obsodil »nevarno stopnjevanje vojaške grožnje«, ki »ruši mir in stabilnost v regiji in jo je treba obsoditi«, ob tem pa je ministrstvo na Twitterju delilo objave številnih političnih predstavnikov, ki prav tako obsojajo dejanja Pekinga.

Kitajska je vojaške vaje v okolici Tajvana, ki se bodo nadaljevale do nedelje, začela kot odgovor na nedavni obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu, ki ga vidi kot provokacijo in vmešavanje v kitajske notranje zadeve.

Peking obravnava Tajvan kot del kitajskega ozemlja in odločno zavrača kritike. Kitajska je med drugim v zadnjih dneh na pogovor pozvala veleposlanike več držav skupine G7, uvedla sankcije proti Nancy Pelosi in prekinila sodelovanje z ZDA na več področjih.