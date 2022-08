»Glede na okoliščine se je pilot odločil pravilno. Izbral je teren, odločitve ni spreminjal in mu je uspelo,« je poudaril Stojčevski. Kot je pojasnil, pilote usposabljajo za primere odpovedi motorja v zraku, zato se v takih primerih odzovejo na podlagi svojih izkušenj in predpisanih postopkov za pristajanje v sili.

Kakšne so okoliščine, ki so pripeljale do odpovedi motorja, bo jasno po zaključeni preiskavi, je dodal. Koliko časa bo ta trajala, še ni jasno. V njej bodo sodelovali s proizvajalcem letala, lastnikom letala in preiskovalnimi organi znotraj EU.

Letalo z oznako OE-CYY graškega podjetja Austrian Aviation Training je v petek vzletelo z letališča pri Lescah, nato pa se je zaradi odpovedi motorja pilot odločil za zasilni pristanek na avtocesti pri Brezjah v smeri Jesenic.

Škoda je nastala le na udeleženem letalu, pilot in sopotnik pa sta bila nepoškodovana.

Na letališču v Lescah so v petek za N1 pojasnili, da je bil pilot na njihovi frekvenci prijavljen v času vzletanja, ko je vse potekalo normalno. Med letom se pilot priklopi na frekvenco Kontrole zračnega prometa Slovenije. Na slednji so za STA potrdili, da jim je pilot javil, da ima težave.

Pristanek letala na avtocesti je viden tudi na posnetkih spletnih kamer, ki so ju STA posredovali iz Darsa in sta dostopna na: https://youtu.be/eAjwG-uKhAI in https://youtu.be/Es4fm-9wyPI.