Na hrvaški avtocesti A4 v smeri Zagreba je okoli 5:40 ure zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Voznik avtobusa poljskih registrskih tablic je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal iz cestišča. Na kraj nesreče je bilo nemudoma poslanih več enot nujne medicinske pomoči in gasilcev. V nesreči je umrlo najmanj enajst ljudi, še 25 jih je huje poškodavanih, poroča hrvaški Index. Poškodovani so bili prepeljani v bolnišnici v Zagrebu in Varaždinu.

Promet na kraju prometne nesreče v smeri proti Zagrebu poteka po enem voznem pasu.