Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna pa lahko na severu nastane že dopoldne. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 34 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem bo danes sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno s šibko burjo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severu in vzhodu bodo krajevne padavine, deloma plohe. V torek bo povečini sončno, na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje, vremenska fronta sega do območja Alp. Od severovzhoda začenja k nam dotekati malo manj topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in severno od nas spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Drugod bo delno jasno. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V nedeljo bo od severnem Jadranu pretežno jasno s šibko do zmerno burja. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V Alpah bodo sredi dneva in popoldne krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: V soboto bo vremenski vpliv obremenilen in se bo kazal kot povečan nemir, razdražljivost in utrujenost. V nedeljo bo vremenska obremenitev popustila. Na Primorskem bo soboto sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.