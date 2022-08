Cestni alarm: Ponekod bo zelo povečan promet, na mejnih prehodih s Hrvaško bodo vrste

Na posameznih cestnih in avtocestnih odsekih je po napovedih Prometno-informacijskega centra za državne ceste vse do ponedeljka pričakovati močno povečan promet. Povečan promet skozi ves današnji dan pričakujejo v obe smeri predvsem na meji s Hrvaško, na primorski avtocesti in pred predorom Karavanke.