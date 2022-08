Bayern, ki je eno lovoriko, superpokal, v novi sezoni že dobil, je pravzaprav vse opravil v prvem polčasu, dobil ga je s 5:0. Domači, ki jih kot zmagovalce evropske lige v sredo čaka evropski superpokal z madridskim Realom, pa so bili nemočni, enkrat so zadeli le okvir vrat. Za Bayern pa so bili uspešni Joshua Kimmich, Benjamin Pavard, glavna poletna okrepitev Sadio Mane, Jamal Musiala in Serge Gnabry, ki so že do 43. minute odločili tekmo. V nadaljevanju je zadihal tudi Frankfurt in vzpostavil ravnotežje; prvi zadetek je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, je pa nato po poigravanju vratarja gostov Manuela Neuerja izven kazenskega prostora zadel Kolo Muani. A to je bil le častni gol za gostitelje, piko na i je nato s svojim drugim postavil Musiala v 83. minuti. V soboto bo v bundesligi na sporedu že prvi derbi, ko se bosta pomerila berlinska kluba Union in Hertha. Edini slovenski nogometaš v ligi, nekdanji reprezentant Kevin Kampl bo z Leipzigom igral v nedeljo pri Stuttgartu, še eden od napovedanih najbližjih tekmecev Bavarcev Borussia Dortmund pa bo sezono začela v soboto z domačim obračunom z Bayerjem iz Leverkusna.