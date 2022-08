Prvi gol je v 20. minuti prispeval Brazilec Gabriel Martinelli, po natančni podaji nove okrepitve Londončanov Oleksandra Žinčenka (prišel je iz Manchester Cityja) je žogo z glavo poslal v mrežo, drugega pa so si tekmeci v 85. minuti zabili kar sami, avtogol je dosegel Marc Guehi. Arsenal je Crystal Palace premagal šele drugič na zadnjih devetih medsebojnih tekmah, Crystal Palaceu pa tudi tokrat ni uspelo nanizati dveh zaporednih zmag proti topničarjem, to mu ni uspelo še nikoli. Varovanci Mikela Artete so pred to sezono v zadnjih letih kar petkrat izgubili uvodno prvenstveno tekmo, Crystal Palece pa je v zadnjih 22 letih uvodni obračun dobil le petkrat.