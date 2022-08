Jankovićev račun brez krčmarja

Če so v preteklosti ob lokalnih volitvah politiko poganjala krožišča, jo bodo tokrat v prestolnici očitno kar sončne elektrarne. Tako vsaj nakazuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki te dni išče koncesionarja za gradnjo sončnih elektrarn na javnih strehah. Na občini so pripravili tudi seznam 200 objektov in površin, kamor bi potencialno lahko namestili sončne elektrarne. Med njimi so denimo dvorana Stožice, novi Center Rog, športni center Ilirija, center četrtne skupnosti Golovec, kopališče Vevče ter celo Kresija in Magistrat.