Zasoljene cene vstopnic (v predprodaji od 20 do 30 evrov, na dan tekme od 30 evrov dalje), neatraktiven nasprotnik (Nizozemska), neigranje številnih slovenskih vrhunskih košarkarjev ter pomlajena in oslabljena reprezentanca Slovenije – vse to je botrovalo temu, da se je v Zlatorogu zbralo manj kot 2000 gledalcev. Selektor Aleksander Sekulić ni računal na šesterico nosilcev igre: od 16 igralcev na pripravah med 14 svojih izbrancev ni uvrstil Zorana Dragića in Eda Murića, Vlatko Čančar in Mike Tobey sta se soigralcem pridružila na dan tekme in si jo ogledala s klopi, Luka Dončić se bo reprezentanci pridružil naslednji teden, Goran Dragić pa se je vrnil iz ZDA in tekmo spremljal s tribune Zlatoroga.

Jaka Blažič, ki je tokrat prevzel kapetansko vlogo, je na prvi od skupno šestih pripravljalnih tekem Slovenije pred EP že v prvem napadu poskrbel za vodstvo z 2:0, ki pa je bilo na žalost edino do naslednjega pri 59:57 v izdihljajih tretje četrtine. Nizozemci, ki še nikoli niso igrali na olimpijskih igrah, na svetovnem prvenstvu le enkrat (1986), na evropskem pa 15-krat, a samo enkrat po letu 1985 (2015), so si že v prvi četrtini priigrali plus deset (19:9). Gositelje je v prvem polčasu pokopal met za tri točke, saj so dosegli le eno trojko iz 16 poskusov, prvo šele v 18. minuti (do konca tekme šest od 33, Nizozemci kar 15 od 38), pri gostih pa je blestel že 34-letni na Surinamu rojeni Worthy De Jong, reprezentančni kapetan, član nizozemskega kluba Leiden in reprezentant v košarki 3x3, ki je Slovencem v Celju nasul kar 26 točk oziroma več kot tretjino vseh nizozemskih. V zadnji četrtini je Slovenija končno le postavila stvari na svoje mesto, tik pred koncem pa je Aleksej Nikolić s trojko poskrbel za prvo dvomestno prednost s 83:73. Selektor Aleksander Sekulić je dal priložnost za igro vsem 14 reprezentantom, med strelce pa se ni vpisal le Luka Rupnik.

Klemen Prepelič je pred koncem prve četrtine prvič stopil v igro po dvojnem zlomu leve roke, ki ga je konec marca staknil v dresu Valencie. V Celju je bil z enajstimi točkami drugi strelec Slovenije, bil pa je navdušen tudi zaradi debitantskega nastopa svojega bratranca Bineta Prepeliča, ki je včeraj praznoval 21. rojstni dan. »Vesel sem, da se je v reprezentanco prebil tudi Bine in s tem naredil pomemben korak v svoji karieri, toda minutažo na igrišču si bo moral priboriti sam. Prav tako je super, da sem se vrnil na igrišče in po štirih mesecih odigral prvo tekmo. V naši igri se je poznalo, da je bil uvodni del priprav zelo naporen in zahteven. Naša predstava proti Črni gori bo v vseh elementih igre zagotovo lepša in boljša,« napoveduje 29-letni Klemen Prepelič, ki mu je Valencia ponudila novo enoletno pogodbo, ki jo je oče štiriletnega sina seveda tudi podpisal.