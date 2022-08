Dijaki in študenti pozivajo h koncu menstrualne revščine

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) in Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) sta podali poziv k zagotovitvi menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah in v drugih javnih objektih, saj si jih ena od petih posameznic ne more privoščiti. 25 odstotkov jih je prav zaradi tega izostalo od pouka.