Med prvimi slovenskimi športniki, ki bodo od 11. do 21. avgusta tekmovali na evropskih prvenstvih v devetih športnih panogah v Münchnu, bodo svoje znanje pokazale slovenske telovadke. V areno olimpijskega centra na Bavarskem bodo tekmovalno stopile že prvi dan, ko bodo v tretjem turnusu ob 15.28 tekmovale na gredi. Najvišja slovenska pričakovanja bodo na preskoku, kjer bo imela Slovenija v ognju dve železi, in sicer Tejo Belak in Tjašo Kysselef. Ker obe sodita med najizkušenejše telovadke na stari celini, sta pri napovedih previdni, a vendarle je bilo na včerajšnjem druženju v prostorih gimnastičnega centra v Ljubljani moč čutiti, da so vsaj tihe želje visoke in sežejo do kolajne, ki se je v preteklih letih nekajkrat za las izmuznila sicer odlični generaciji.

Največ možnosti ima Belakova

Največ možnosti za osvojitev kolajne ima Teja Belak, večkratna finalistka evropskega prvenstva na preskoku. »Verjamem, da številnim telovadcem in telovadkam ne ustreza, da bo evropsko prvenstvo potekalo avgusta, meni osebno pa gre termin na roko. Ker se vračam po porodu, aprila ne bi bila tako pripravljena, kot sem sedaj. V kvalifikacijah bom tekmovala z lažjima skokoma, če pa se uvrstim v finale, bom morala skočiti težjega. Upam, da bom zbrala toliko poguma in bila najboljša na tekmovanju,« napoveduje Teja Belak, ki je zaradi koronavirusa izpustila nastop na letošnjih sredozemskih igrah v Alžiriji.

Drugi slovenski up za visoka mesta je Tjaša Kysselef, ki ima v zadnjem času težave z bolečinami v kolenu. Po vseh diagnozah slovenski specialisti izvora poškodbe niso odkrili, dejala pa je, da je pred dvema tednoma prejela blokado, ki naj bi zdržala tri tedne. »Na evropsko prvenstvo bi si sicer želela odpotovati bolje pripravljena, vendar moram biti vesela, da sploh lahko tekmujem. Ne bom se predala. Kot vedno, bom tudi tokrat skušala biti čim boljša na tekmi in zadovoljiti svoje apetite po uvrstitvi v finale,« obljublja Tjaša Kysselef.

Mavrič: Veliko je neznank

Glavni ženski trener in selektor Andrej Mavrič pravi, da bo raje tih pri napovedi uvrstitev, saj je za nedavne sredozemske igre napovedoval tri kolajne, iz Alžirije pa se je reprezentance zaradi različnih okoliščin vrnila praznih rok s tremi četrtimi mesti. »Žal je realnost v slovenski gimnastiki takšna, da na prvenstvo ne bomo odpotovali z mladinsko ekipo. Imamo pa precej močnejšo člansko reprezentanco, ki bi bila lahko še močnejša, če ne bi imeli toliko poškodb. A je, kar je,« odgovarja Andrej Mavrič ter dodaja: »Po evropskem prvenstvu nas letos čaka še nastop na svetovnem prvenstvu, kjer bi bili radi številčni. Medtem ko sta si Teja in Tjaša že zagotovili nastop z uvrstitvami na tekmah svetovnega pokala, si želim, da bi si v Münchnu vstopnico prek mnogoboja priborila še kakšna telovadka. Omenil bi še, da je po olimpijskih igrah prišlo do menjave generacij, tako da bomo v Münchnu videli številne nove telovadke, katerih kvalitet še ne poznamo. Zato je veliko neznank.«

Medtem ko bodo telovadke končale svoje nastope v Münchnu najkasneje naslednjo nedeljo, ko bodo finala na posameznih orodjih, bodo dan kasneje na Bavarsko pripotovali telovadci. Pogled na slovensko reprezentanco je predvsem spodbuden pri mladincih, kjer bodo upi slovenske gimnastične prihodnosti lovili vsaj eno finalno uvrstitev na posameznih orodjih. »Tekmovanja se letos vrstijo drugo za drugim. To sicer ni dobro, saj bi potrebovali malce več miru za učenje novih elementov in izboljšanje sestav. Kljub temu lahko rečem, da sem z napredkom številnih telovadcev zadovoljen, kot tudi z vnemo, ki jo kažejo na treningih. Z uvrstitvami se ne obremenjujemo, saj bodo imeli telovadci še veliko priložnosti, da pokažejo svoje znanje na največjih tekmovanjih,« meni glavni moški trener in selektor Sebastijan Piletič.

Enajst telovadcev in telovadk Slovensko reprezentanco bodo v gimnastiki na evropskem prvenstvu v Münchnu zastopali Tjaša Kysselef, Teja Belak (obe preskok), Lucija Hribar, Zala Trtnik in Sara King (vse mnogoboj) pri članicah, Luka Bojanc (krogi) in Nikolaj Božič (parter) pri članih ter Anže Hribar, Kevin Buckley, Jure Podobnik, Gregor Rakovič in Tin Štros (vsi mnogoboj) pri mladincih. Vodji reprezentance in glavna trenerja bosta Andrej Mavrič in Sebastijan Piletič. Slovenijo bodo zastopali tudi trije sodniki: Mojca Mavrič, Enis Hodžič Lederer in Igor Ivanuš.