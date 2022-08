Suša in vročina ogrožata gorenjske reke in jezera

Sušne razmere so na Gorenjskem povzročile izredno nizke vodostaje rek, jezer in bajerjev. Poleg rekordno visokih temperatur sta v ospredju tudi onesnaženost vode in bujen razrast alg, zato kopalce pozivajo k previdnosti. To pa ni vse, kar moti spanec turističnih delavcev. Ti si poleg dežja želijo, da jim država končno prisluhne glede posledic množičnega turizma in čim prej zagrize v kislo jabolko.