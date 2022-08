Ironično in pomilovanja vredno. Zakaj? V prejšnjem sklicu DZ je glasovala za protizakonite odloke, ki jih je kasneje vehementno kršila sama. Bila je celo članica parlamentarnega odbora za zdravstvo in javno pozivala k cepljenju in spoštovanju drugih ukrepov pred epidemijo.

S tem kaznivim dejanjem, za katerega ne bo odgovarjala, je res »konkretno« prispevala k boljšemu življenju državljank in državljanov, kot je izjavila takrat, ko je prestopila iz stranke SNS v stranko SDS, v kateri pa je dokončno prepoznala vrednoto poštenosti.

Tatjana Lanjšček, Ljubljana