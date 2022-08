Sindikata kritična do predloga splošnega akta

V visokošolskem sindikatu (VSS) ter sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) so kritični do predloga akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ga je pripravila agencija za raziskovalno dejavnost.