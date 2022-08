»Da je Šime zelo dober oče, sem vedela že prej, saj se je to pokazalo vselej, ko je bil pri nas Bruno. Takrat je bila hiša vedno polna smeha in zabave in prav ponosna sem na Šimeta, kako dobro zna z otroki, resnično me je presenetil. Zdaj obema daje ljubezen, srečo in veselje, vidi se, da ima z otrokoma posebno vez. Ko se igra z njima, še sam postane kot otrok,« je povedala Kaja Vidmar, ki je obenem tudi dodala, da je bila, ko je spoznala svojega partnerja (bilo je v Madridu, kjer je bil Vrsaljko tudi soigralec slovenskega vratarja Jana Oblaka), to ljubezen na prvi pogled: »Nisem verjela, da kaj takega sploh obstaja, dokler nisem spoznala Šimeta. Prepričana sem, da sva si bila usojena. Deliva si enake vrste energijo, imava zelo podobna značaja, zelo sva povezana.« Čeprav se je o njuni zvezi šušljalo že dlje časa, vse odkar se je Vrsaljko razšel s prejšnjo ženo, je par zvezo potrdil šele po rojstvu otroka, ko je Kaja Vidmar objavila fotografijo na instagramu.