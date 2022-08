To se je zgodilo sredi tega tedna, ko se je njegov imunski sistem zrušil pod težo dogodkov zadnjih tednov in dni. »Zaradi natrpanega urnika in hitrega ritma dogodkov, ki so si sledili, je Petru Grašu padla imunost, zato je v bolnišnici prejel vitaminsko injekcijo. Zdaj se že počuti bolje in na srečo ne moremo govoriti o kakšni hudi situaciji ali hospitalizaciji. Potrebuje le malo počitka, odlično pa se počutita tudi njegova žena in hči,« je sporočila Graševa zastopnica Martina Podgorski.

Da je z njim očitno vse v najlepšem redu, je že kmalu potrdil tudi glasbenik sam, saj je že dva dneva kasneje na svojem profilu na instagramu objavil posnetek iz košarkarske dvorane, v kateri je bil na rekreaciji. »Četrti avgust Sarajevo, 5. avgust Kotor, 12. avgust Pulj. Se vidimo! Kakor lahko vidite, ni infuzije, ni bolnišnice, počutim se bolje kot kadar koli,« je ob tem še zapisal Grašo in napovedal prihajajoče koncerte.