Taylor Swift pod plazom kritik zaradi pogoste uporabe letala

Marketinška in analitična agencija Yard je objavila seznam desetih svetovnih zvezdnikov, ki z uporabo svojih zasebnih letal povzročijo največ izpustov škodljivih plinov. Na vrhu se je kar malce presenetljivo znašla pevka Taylor Swift, ki je od januarja do sredine julija opravila 170 zasebnih letov, med njimi pa je bilo njeno letalo v zraku skupno 22.923 minut ali skoraj 16 dni in v tem času v zrak izpustilo 8293,54 tone ogljikovega dioksida. Njen najkrajši let je bil ob tem dolg vsega 36 minut in bi to pot torej zlahka opravila kako drugače. Taylor Swift je na drugem mestu sledil boksarski zvezdnik Floyd Mayweather, ki je opravil še več letov (177), a so bili ti krajši (najkrajši vsega deset minut!) in zato z manj izpusti, tretji pa je bil glasbenik Jay-Z, ki je opravil 136 letov.