Novinarstvo in biseri narave

Pisalo se je leto 2016, morda 2017, bil je pozni oktober na meni ljubem otoku s 700 prebivalci. Desetina nas je v edinem lokalčku na praznem trgu, po opravljenem delu na polju in v oljčnih nasadih, spremljala večerna TV-poročila. Hrvaška vlada se je v slogu evropskih poslancev, ki vsake toliko radi vandrajo iz Bruslja v Strasbourg, preselila iz Zagreba na otok Hvar in nekaj ur razpravljala, kako spodbuditi hitrejši razvoj in boljše življenje na otokih, ki so, kot ve povedati sleherni od njih, hrvaški naravni biseri in neprecenljiv steber hrvaškega turizma, ter kaj vse bo naredila, da se otočani ne bi izseljevali, da bi imeli boljše zdravstvo, šolstvo, oskrbo, povezave …