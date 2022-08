Jube moja znaj Neno Belan & Fiumens

Pevec legendarnih splitskih Đavolov Neno Belan (1962) je še vedno med nastopajočimi. Od leta 1997 sodeluje z reško skupino Fiumens in tokrat so zapeli in zaigrali šaljivo nostalgično enostavno skladbico v dalmatinski maniri in se zraven zapeljali en krog ali dva, kot se spodobi, v starem volkswagnu. Na lestvici so že sedem tednov, prejšnji mesec so bili tretji. Pesem Jube moja znaj pa gre takole: »Rekla je, / jube moja, znaj, jubavi je kraj, / nestao je sjaj, / tuga če proči, kad sklopiš oči.«