Ljubezen, družina, dom in svet​

“Sem temnopolta lezbijka feministka pesnica mama, toliko močnejša zaradi vseh svojih identitet,« je rekla Audre Lorde, slavna afroameriška pisateljica, pesnica in borka proti rasizmu, seksizmu, razredni neenakosti in homofobiji. To je govorila ljudem, ki so jo prepričevali, da je prava ena sama identiteta. Kakopak brez vejic, ločil in presledkov, saj so identitete med seboj prepletene, sotočne in vplivajo druga na drugo.