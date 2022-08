Motovunski spomini

Usoda je hotela, da smo bili tistega 26. julija ravno v Motovunu, filmskem mestecu v Istri, ki ga bomo za vedno neločljivo povezovali z Brankom Cvejićem. Nihče izmed nas ni mogel požreti težkega cmoka v grlu, ne mi, generacija srednjih let, ne tisti ne več rojeni v Jugoslaviji, ki pa so vseeno vsak na svoj način odrasli ob seriji z največjo začetnico Na vrat na nos (Grlom u jagode). Ne direktor filmskega festivala Igor Mirković, tudi ne režiserja Rajko Grlić in Goran Marković, ki sta bila Branku po vsem, povezanem z življenjem in umetnostjo, blizu.