Nevarno deljenje istega plovila

Pa se je zgodilo! Minuli teden smo bili priča, da je cela Slovenija dihala kot eden, ognjeni zublji so goltali vse pred seboj in tam, kjer so prebivalci trepetali za svoje imetje, jim je priskočila na pomoč celotna država. Aktivirani so bili vsi resursi, ki jih ta država premore in še obilica tuje pomoči. Vsem globok poklon. Zaslužijo si vse spoštovanje in en velik hvala iz vsega srca! Uspeh je, da se pri gašenju tega apokaliptičnega požara, največjega v zgodovini Slovenije, ni nihče poškodoval ali izgubil življenja. Zato ponovno vsa priznanja odgovornim in sodelujočim za opravljeno delo.