Slovenska mesta in podeželje: Prepad je vse globlji

V času vladanja levosredinske koalicije je več možnosti za zapostavljanje interesov podeželja kot mesta. Desni skrajneži ji že napovedujejo, da se ji bodo zgodili tako imenovani spontani protestni pohodi na Ljubljano kot center njim nasprotnih civilnodružbenih gibanj. Še posebej je pri tem eksplozivna zmes, ki nastaja, kadar se tradicionalna polarizacija med levico in desnico dodatno zaostri s poglabljanjem nasprotij med centrom in periferijo, med mestom in nerazvitim podeželjem.