Četrta tajvanska kriza

Redko kdaj se v mednarodnih odnosih zgodi, čemur smo priča ta teden, ko je Tajvan obiskala predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa, demokratska kongresnica Nancy Pelosi. Med enodnevnim obiskom se ni zgodilo nič pretresljivega. V Tajpeju je Pelosijeva izrekla visoko doneče besede v podporo demokraciji in ameriški zaščiti. Ostaja zagonetka, v čigavem imenu in zakaj prav zdaj in ne denimo v času Bidnove globalne konference v podporo demokraciji.