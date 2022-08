Klemen Grošelj: Požar ni približek vojne

Klemen Grošelj ima srečo. Obramboslovec z mirno akademsko kariero se je pred desetletjem javnosti predstavil kot nepretenciozen razlagalec svetovnih konfliktov na televizijskih ekranih. Če je prišlo do državnih udarov, strateških napetosti in vojn, so prej ali slej poklicali njega. Bil je zanimiv, ker je govoril brez političnega sprenevedanja in je rad povedal svoje mnenje tudi takrat, ko je bilo neprijetno. Akademskega miru se je naveličal in je tudi sam vstopil v politiko kot kandidat za evropskega poslanca na listi Marjana Šarca.