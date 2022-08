Ameriški skrajnež in radijski provokator Alex Jones je v Austinu, kjer mu sodijo zaradi obrekovanja staršev leta 2012 v Newtownu pobitih otrok, v sredo prvič javno priznal, da je bil pokol na osnovni šoli Sandy Hook resničen in da ne gre za propagando nasprotnikov orožja, kot je vsa leta trdil v svoji radijski oddaji.

Porotniki v Austinu v Teksasu so razsodili po približno eni uri posvetovanja v sredo in sedmih urah v četrtek ob koncu devetdnevnega sojenja. Porota je že določila višino odškodnine za Jonesa, določiti pa mora še višino morebitne kazenske odškodnine, poroča BBC. Jonesu grozi finančni propad, saj ga starša ene od žrtev pokola tožita za 150 milijonov dolarjev, to pa je le ena od tožb, ki so ga doletele zaradi njegovih izjav.

Starša Heslin in Lewis sta Jonesa tožila zaradi obrekovanja in namernega povzročanja čustvenega stresa, Jones pa je izgubil, ker ni predložil nobenih dokumentov kot odgovor na tožbo tožnikov. To je bil tudi povod za sojenje, ki se je začelo 25. julija. Starša ubitega šestletnega dečka Jesseja sta sicer v tožbi zahtevala najmanj 150 milijonov dolarjev. Dejala sta, da sta zaradi laži storilca po napadu trpela nadlegovanja in čustvene težave. Jones je do zdaj sicer izgubil že več tožb staršev ubitih otrok, tokrat pa je prvič, da je porota določila finančno odškodnino. Starši pokojnih ga tožijo skupaj z njegovim medijskim podjetjem »Free Speech Systems«.

Jones je kaznovan, ker je večkrat trdil, da je bil napad leta 2012 zaigran, da so bili starši mrtvih otrok »krizni igralci« in da je prevaro organizirala vlada, da bi Američanom odvzela pravico do orožja. V sredo, pod prisego, pa je Jones končno priznal, da je bil napad v šoli Sandy Hook »100 odstotno resničen« in se opravičil prizadetim. »Nenamerno sem sodeloval v zadevah, ki so žalile čustva teh ljudi,« je dejal in dodal, da je lagal tudi okrog drugih množičnih strelskih pokolov. Za starša pa to opravičilo ni bilo dovolj. »On je začel s tem, jaz pa bom končal,« je dejal Heslin, potem ko je na sodišču opisal dolga leta travme, najprej zaradi umora sina, potem pa še zaradi Jonesa, ki je s svojimi lažmi prepričal nestrpneže, da so staršem ubitih grozili z nasiljem. »Zdi se mi neverjetno, da moramo to početi. Da te moramo prositi, da ne lažeš, da te moramo kaznovati,« je Heslin dejal Jonesu. Obtoženec se je sicer izgovarjal na pravico govora, ki je zagotovljena po prvem amandmaju v ameriški ustavi, češ da lahko govori, kar hoče. »Govor je dovoljen, za laži pa morate plačati,« je dejal odvetnik, ki je zastopal nasprotno stran. Jonesove laži o umorih v Sandy Hooku so sicer del večje množice napačnih informacij in teorij zarot, za katere se je moral opravičiti.

Jones je sicer za vse okrivil medije. »Ne pustijo mi, da vzamem svoje besede nazaj,« je dejal. Pred leti se je norčeval iz Heslina, ko je ta razlagal o bolečini, ko je držal v rokah truplo otroka s prestreljeno glavo. Jonesov odvetnik Andino Reynal je porotnike poskušal prepričati, da je nerazumno pričakovati, da bo njegova stranka lahko predvidela zlorabo, ki jo bosta na koncu prestala Heslin in Scarlett Lewis. Odvetnik tožnikov je Jonesa sesul z njegovimi lastnimi posnetimi besedami in ga večkrat ujel na laži glede izrečenih besed. Pravna ekipa tožnikov je namreč Jonesa podvrgla hudemu navzkrižnemu zaslišanju. V eni najbolj nepozabnih epizod sojenja je odvetnik Bankston razkril Jonesu, da je njegova pravna ekipa »zamočila« in posredoval vsa besedilna sporočila, ki jih je Jones napisal v zadnjih dveh letih. Ta sporočila so vključevala besedila, ki so bila v nasprotju s trditvami, ki jih je Jones pod prisego podal v predhodni izjavi, da v svojem telefonu ni imel ničesar v zvezi s pokolom v Sandy Hooku. Jones je dejal, da nikoli ni poskušal ničesar skriti na svojem telefonu, kar je pojasnilo, kako so njegovi odvetniki sploh lahko karkoli poslali nenamerno. Bankston je v četrtek sporočil, da je kongresni odbor, ki preiskuje napad na ameriški Kapitol 6. januarja od njega zahteval, da odboru posreduje besedila Jonesa, vidnega podpornika nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Pro–Trumpova mafija je namreč izvedla napad na Kapitol in komisija očitno želi videti, kakšno komunikacijo je imela ekipa nekdanjega predsednika z Jonesom. Tudi finančno stanje obtoženca je vprašljivo. Jones je namreč med drugim trdil, da je povsem brez denarja kljub dokazom, da so njegova podjetja služila po 800.000 dolarjev na dan s prodajo prehranskih dopolnil, pripomočkov za orožje in druge opreme. Njegovo podjetje Free Speech Systems je pred kratkim vložilo zahtevo za zaščito pred stečajem, zaradi česar so družine Sandy Hook vložile ločeno tožbo, v kateri trdijo, da podjetje uporablja navidezna podjetja za zaščito lastnikovih milijonov in njegove družine.