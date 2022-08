Slovenci ob Ruski kapelici

Ne Robert Golob ne Marjan Šarec se letos nista udeležila spominske slovesnosti ob Ruski kapelici na Vršiču, po vsej verjetnosti zato, da se ne bi s tem dajala v zobe desničarjem, ki vladi že tako ali tako očitajo prorusko držo. Ali pa se jima je le zdelo nepotrebno zapravljati čas in energijo s pojasnjevanjem, da ruski vojni ujetniki, ki so leta 1916 gradili gorski prelaz, ko jih je zasul snežni plaz, nimajo ničesar opraviti z Vladimirjem Putinom in njegovim napadom na Ukrajino leta 2022.