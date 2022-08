Balenciaginica

Nočna čistilka je pozabila odnesti smeti in nastala je vrhunska umetniška subverzija: pred nekaj dnevi so bile zjutraj v izložbi drage Balenciagove trgovine na najprestižnejšem newyorškem naslovu – vreče za smeti. Tri klasične, velike vreče z vrvico za zategovanje in zavezovanje, prav take kot tiste iz poceni supermarketov za white trash so stale na vrhunsko oblikovanih stojalih v minimalistični izložbi, točno tam, kjer je še zvečer stala pred kratkim promovirana linija tenisk paris sneakers, hit poletja 2022. Pod vrečami za smeti pa je ostala cena novih Balenciagovih superg – skoraj dva tisoč evrov.