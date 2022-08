Iščemo vse: kuharje, natakarje, sobarice ...

Tik pred letošnjim poletjem je med avstrijskimi uporabniki čivkališča zakrožila fotografija gostinske table, na katero gostinci običajno zapišejo, kaj posebnega je tistega dne njihov kuhar pripravil za goste. Tokrat je bila vsebina drugačna in precej nenavadna, na tabli je pisalo: »Dragi gosti! Prosimo, da se do našega osebja vedete vljudno in prijazno, saj lažje pridemo do novih gostov kot do novih sodelavcev.« Konec maja je gospodarska zbornica objavila oceno, da v turizmu in gostinstvu v Avstriji primanjkuje okoli 35.000 ljudi, na zavodu za zaposlovanje so takrat za poklice v hotelirstvu in gostinstvu iskali 15.500 ljudi.