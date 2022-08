Kdo so naši?

Nancy Pelosi je s svojim pogumnim poletom na Tajvan vsemu svetu posredovala pomembno politično učno uro. »Demokracije znajo biti prav tako neumne kot avtoritarni režimi,« je ključno sporočilo njene simpatične avanture. To je naredila prav v trenutku, ko sta se ameriški in kitajski predsednik nekako dogovorila, da Kitajska ne bo poslala svojih brezpilotnih letal Rusiji, ker to ne bi bilo dobro za njune medsebojne odnose. Kitajski je dala sijajen argument, da neformalni dogovor odmisli, pripomore k spremembi strategije na južnem bojišču v Ukrajini, odnose med Washingtonom in Pekingom postavi na nove temelje. Do zdaj sta se državi zaradi skupne ekonomije uspešno izognili neposrednemu spopadu. Zdaj lahko odmislita ekonomijo in razmišljata o bolj strateških interesih.