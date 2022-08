Ranko in Saša sta se po šestih letih zakona ločila leta 2000 in Zidarić se je pred desetimi leti poročil z grafično oblikovalko Ivano Uhlik. Sara, ki je obdržala mamin dekliški priimek, se je zdaj odločila, da ga spremeni. Pravi, da jo bremeni, želi se otresti bremena, ki ga ta priimek prinaša. Njena mama je namreč Saša Broz, Sara pa je pravnukinja Josipa Broza - Tita. Mnogim se to zdi zanimivo, za Saro pa je priimek predstavljal veliko breme. Zato je prevzela prababičin dekliški priimek Haas. Njena prababica Herta Haas in Josip Broz sta se spoznala v Parizu leta 1937, poročila pa tri leta pozneje. To je bila Titova tretja zakonska žena, od katere se je ločil leta 1943. Kaj je na to rekla njena mama Saša Broz? »Podpiram jo pri njeni odločitvi, saj dobro vem, kaj pomeni nositi breme slavnega priimka. Mogoče temu v potrditev še podatek: na dan, ko so z nekdanjega zagrebškega Trga maršala Tita odstranili plošče, je imela svojo prvo samostojno razstavo slik njegova pravnukinja Sara, po novem s priimkom Haas.