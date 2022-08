Posteljo po meri, veliko zakonsko posteljo, opremil je kuhinjo, izdelal veliko jedilno mizo, sam je položil ploščice v kopalnici in na hodniku. Pravzaprav je spreten prav v vsem, tudi na vrtu, je pomislila Laura Young in sklenila, da bo njegovo znanje in spretnosti izkoristila. V času, ko življenjski stroški naraščajo, je zato Youngova v želji, da bi nekoliko popravila družinski proračun, odprla svojo spletno stran in na njej začela oglaševati storitev »najemi mojega moža«. Za vse skrbi Laura, ki za najem soproga računa približno 40 evrov, seveda pa velikokrat pristane na popuste, ko njen soprog dela pri družinskih prijateljih, invalidnih osebah ali pri starejših. Dela ne zmanjka, James pa najemnikom sestavlja pohištvo, izdela in montira police, postavi trampolin na vrtu, popravi okenske rolete, prebarva ograjo ali namesti nosilec za televizor na zid v dnevni sobi. Zanimanja je ogromno, James je polno zaseden, a vedno pogosteje razmišlja, da bi nadaljeval šolanje. Laura se že veseli: »Tako bodo prihodki še višji, naša družina pa bo še bolje živela.«