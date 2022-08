​Paterno, rojen leta 1923, je odraščal v revni družini s sedmimi brati v stanovanju na priljubljeni tržnici Capo v Palermu na Siciliji. Kljub odličnim ocenam in ljubezni do knjig in učenja kot mladenič ni mogel nadaljevati šolanja. Med drugo svetovno vojno je služil v mornarici, pozneje pa delal kot železniški delavec. Ko je bil star 30 let, je v večerni šoli pridobil diplomo geodeta. Kasneje je začel študirati filozofijo, od leta 1984, ko se je upokojil, pa ni nehal brati in študirati. Ko je pred tremi leti diplomiral, je naredil še magisterij iz zgodovine in filozofije na Univerzi v Palermu. Zadnji izpit je znova opravil z odlično oceno. Ampak vitalni Giuseppe Paterno ne namerava počivati, saj želi napisati roman na svojem zvestem pisalnem stroju.