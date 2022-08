Župan vasi Saint-Gervais Jean-Marc Peillex je dejal, da tisti, ki ne upoštevajo opozoril in se na Mont Blanc vzpenjajo po priljubljeni, toda nevarni stezi z imenom Gouter, igrajo »rusko ruleto«. Zaradi vročinskega vala se je namreč na gori močno povečalo število skalnih podorov.

Peillex je dejal, da povprečen strošek reševanja alpinistov v težavah znaša 10.000 evrov, strošek pogreba pa 5000 evrov. »Nesprejemljivo je, da bi te stroške morali kriti francoski davkoplačevalci,« je zapisal v izjavi, objavljeni na občinski spletni strani.

Dejal je še, da gorski vodniki ne bodo več vodili plezalcev po poti Gouter iz vasi Saint-Gervais ali bližnjega alpskega letovišča Chamonix. Njihova odločitev naj bi veljala najmanj do sredine avgusta, do nadaljnjega pa so zaprli tudi dve gorski koči na Mont Blancu.

Peillex je ob tem ostro oštel nekatere »psevdoalpiniste, ki se odpravijo plezat s smrtjo v nahrbtnikih«. Povedal je, da so 30. julija na gori našli skupino Romunov, ki so bili oblečeni v kratke hlače in obuti v športne copate ter se kljub opozorilom policije niso hoteli vrniti v dolino.

Pomanjkanje snega in izredna vročina letošnjega poletja sta destabilizirala skalnate površine v Alpah. Vročina je zaradi taljenja ledenikov povečala tudi nevarnost plazov. Masiv Mont Blanc ima v Franciji in Italiji 11 vrhov, višjih od 4000 m, in vsako leto privabi več sto tisoč turistov.